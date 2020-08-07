هذه الدول تسعى لاستضافة مباريات أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إن دول اليونان وقبرص والمجر وبولندا عرضت استضافة مباريات في مسابقتي الأندية القارية إذا حالت قيود السفر لاحتواء انتشار فيروس كورونا دون إقامة المواجهات في الدول الأصلية.

ومن المقرر إقامة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل بين 8 أغسطس وأول أكتوبر لكن القيود المفروضة على السفر في أوروبا والتي تتغير سريعاً بين لحظة وأخرى تجعل استضافة هذه المباريات في غاية الصعوبة.

وقال “يويفا” إن اليونان وقبرص والمجر وبولندا ستكون ملاعب محايدة.

وأضاف أن السلطات في هذه الدول عرضت توفير الملاعب لاستضافة المباريات في المواعيد المقررة.

وطبقاً لإرشادات أصدرها “يويفا” يوم الثلاثاء، قال الاتحاد الأوروبي إن الأندية صاحبة الأرض يجب أن تقترح ملعباً بديلاً في بلد محايد إذا حالت قيود السفر دون إقامة المباراة في الملعب الأصلي.

ويتعين على الأندية إبلاغ “يويفا” بأي قيود إضافية غير معروفة قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرا.