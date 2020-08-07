فرنسا: إصابات #كورونا ارتفعت 30% خلال أسبوع

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بنسبة تتجاوز 30% خلال أسبوع، وهو نسق أسرع من عدد الفحوص المنجزة، وفق حصيلة أسبوعية نشرت اليوم الخميس.

وسجلت في الأسبوع الممتد بين 27 يوليو و2 أغسطس، 7565 إصابة في فرنسا، أي بزيادة قدرها 33% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد بدوره ارتفاعا في الإصابات 57%، 5695 إصابة.

وقال جهاز الصحة العام إن هذه الزيادة في الإصابات الجديدة “تبقى أعلى من زيادة عدد المفحوصين” 14 بالمئة، 505,945 مفحوصا.

وتشير الحصيلة اليومية التي نشرتها وزارة الصحة الخميس إلى الأمر ذاته: 1604 إصابات مؤكدة في آخر 24 ساعة، بعد تسجيل 1695 إصابة قبل يوم، وقد عادت الإصابات اليومية الجديدة لتتجاوز عتبة الألف منذ نهاية يوليو.

وسجلت فرنسا حتى الآن 30312 وفاة جراء كوفيد-19، أي بزيادة 7 وفيات خلال 24 ساعة.