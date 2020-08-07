السودان: إيقاف قناة فضائية “إخوانية” وإنهاء خدمات العاملين

أوقفت الحكومة السودانية بشكل رسمي قناة وإذاعة طيبة المملوكة للنظام السابق ، والتي تقوم ببث مواد دعائية اخوانية.

وأصدر المفوض المالي الاداري لشركة الاندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة التابع للجنة إزالة التمكين، قرارا اداريا بإيقاف وانهاء خدمات جميع العاملين بالشركة واذاعة وقناة طيبة.

وحدد القرار يوم 31 أغسطس الجاري موعدا لتنفيذ القرار.

والزم القرار شركة الأندلس سداد مستحقات العاملين بالشركة وإذاعة وقناة طيبة وتصفية مستحقاتهم طرف الشركة.

ووجه القرار بإحتساب حقوق العاملين اعتبارا من فترة توقفهم عن العمل خلال سريان حظر عمل الشركة من 7 يناير 2020 وحتى 31 اغسطس 2020م.