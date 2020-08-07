“إف بي أي” يقبض على سجين هارب منذ نصف قرن!

أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف بي أي”، سجيناً فاراً منذ 46 عاماً، متوعداً بتوقيف المجرمين “بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك”، وعن المكان الذي يهربون إليه.

وفر لويس أرشوليتا من أحد سجون ولاية كولورادو في 1974، وأوقف السجين الفار الأربعاء في ولاية نيو مكسيكو، أين أقام منذ نحو أربعين عاماً، منتحلاً هوية مزورة باسم رامون مونتايا.

وقال العميل الخاص مايكل شنيدر من مكتب “اف بي آي” في دنفر: “هذا التوقيف يشكل رسالة قوية إلى كل المجرمين العنيفين، اف بي آي سيجدكم، بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك، وعن المكان الذي تهربون إليه، وسيحيلكم على القضاء”.

وكان لويس أرشوليتا ينفذ حكماً بالسجن لإطلاقه النار في 1973 على شرطي في عاصمة ولاية كولورادو، دون أن يقتله.

ونقل بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي عن قائد الشرطة في دنفر بول بيزن، أن “مرور هذا الزمن لا يشكل عذراً لجريمة أرشوليتا، ولا يمحوها” دون أن يشرح كيفية الوصول إلى توقيف السجين السبعيني الهارب.