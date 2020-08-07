عاجل : بعد اتصال هاتفي بين الرياض وبغداد.. العراق يخفض إنتاج النفط 1.25 مليون برميلٍ يوميا

جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك+.

وفي نهاية الاتصال أكّد الوزيران التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام بالاتفاقية. فيما أكد العراق أنه سيصل إلى التزامٍ بالاتفاق، نسبته 100%، مع بداية أغسطس.

وقال إسماعيل إن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهري أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وأوضح أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهري أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية أوبك بلس الحالية.

وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل يوميًا لكل شهر، وسيُمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشُر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.

وأكّد الوزيران أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاق أوبك بلس من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها، وتُرسل إشاراتٍ إيجابيةً إلى الأسواق.