مصر: انهيار عقار سكنيّ من 5 طوابق.. وقتلى تحت الأنقاض

انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية شمالي مصر، مساء الخميس، ما أسفر عن مصرع عدد من المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم استخراج 7 جثامين من تحت الأنقاض، وجار استكمال البحث لحصر المصابين والضحايا، فيما أمرت النيابة العامة في مصر بتشكيل لجنة لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها للبحث عن باقي الضحايا من أسفل الأنقاض، في الوقت الذى تم إنقاذ شخصين من السكان ونقلهما إلى المستشفى.

من جانب آخر، أمر محافظ الغربية، طارق رحمى، بفرض طوق أمني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين، ورفع حالة الطوارئ المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة، وصرف الإعانات العاجلة لهم، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار، وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.