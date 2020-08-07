“أرخص ما يكون”.. الليرة التركية عند أدنى مستوًى لها في التاريخ

يجري تداول العملة التركية أمام الدولار، اليوم الجمعة، عند أدنى مستوياتها التاريخية، وسط مخاوف المستثمرين من تكرار الأزمة التي شهدتها تركيا في عام 2018.

ووفقا لموقع “بلومبرغ” فقد جرى تداول الليرة التركية، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، عند مستوى 7.2913 ليرة للدولار، بعدما تم تداولها مطلع العام الجاري عند 5.94 ليرة للدولار.

وكانت الليرة التركية قد سجلت أمس أدنى مستوى في تاريخها، حيث هبطت إلى 7.31 ليرة للدولار.

ويأتي الهبوط بعد عامين من أزمة عملة مؤثرة شهدتها تركيا أدت إلى ركود اقتصادي ونزوح الاستثمارات الأجنبية.

وشهدت العملة التركية خلال الأسبوعين الماضيين تذبذبا وسط مخاوف من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة، بما قد ينذر بمشاكل أشد لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.

وحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي التركي، الذي تكبد الكثير خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.