بعد السعودية.. الكويت تسيّر طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان

سيّرت دولة الكويت اليوم (الجمعة)، طائرة مساعدات إنسانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت.

وتحتوي المساعدات على مواد غذائية، لمساعدة الشعب اللبناني على تحمل آثار الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت، والذي خلف عدد كبير من القتلى والمصابين.

وكانت السعودية قد سيرت طائرتي إغاثة من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنًا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.