العراق.. القبض على إرهابي قتل 150 شخصا

نفذت وزارة الداخلية العراقية عملية استخباراتية، اليوم (الجمعة)، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي، بعد تورطه في مقتل 150 شخصا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم القبض على شخص يدعى “أبو خطاب”، يعمل فيما يسمى مفرزة قاطع بلدروز بديالى، متهم بتفجير عجلة مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام 2008، في عملية راح ضحيتها ما يقارب 150 شخصا، من أهالي الناحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعته من محافظة ديالي، والإطاحة به في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد.

وأكدت أن المتهم اعترف بجرائمه، وتمت إحالته إلى القضاء، لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل.