رغم نكبة الانفجار.. مناصرو حزب الله يطلقون النار احتفالا بظهور نصر الله التلفزيوني

أطلق مناصرو حزب الله النار في الهواء، اليوم (الجمعة)، احتفالا بظهور حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، في التلفاز، رغم نكبة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقال نصرالله، خلال ظهوره في خطاب ردا على اتهامات بالتسبب في الحادث الذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إن حزب الله ليس لديه أي مخزن سلاح في مرفأ بيروت.

وبدأ نصرالله خطابه قائلا: “عندما حصلت الفاجعة قررت تأجيل الكلام واليوم سأتحدث عن عنوان واحد وهو الفاجعة التي لحقت بلبنان والشعب اللبناني خلال الأيام القليلة الماضية”.

واعتبر أمين عام حزب الله أن الإصرار على ربط انفجار المرفأ بـ “حزب الله” منذ اللحظات الأولى وقبل أي تحقيق “نوعًا من الظلم والتجنّي”: وقال: “بعض الأطراف لم يكن يعنيها إذا كان الانفجار عرضيًا أو مدبّرًا بقدر ما سعت لربطه بحزب الله”

وأضاف نصر الله: “نحن لا ندير المرفأ ولا نتحكم بالمرفأ ولا نتدخل بالمرفأ ولا نعرف ماذا كان يجري في المرفأ وصحيح أننا نعرف عمّا يجري في مرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت كما قال البعض لأن هذا جزء من معادلة الردع واستراتيجية الدفاع عن لبنان”.