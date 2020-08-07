آخر تطورات #كورونا عالميا.. إجمالي الوفيات في أمريكا يتخطى 160 ألفا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، ظهر إحصاء أن إجمالي وفيات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز 160 ألفا اليوم الجمعة وهو ما يمثل قرابة ربع عدد وفيات الجائحة في العالم ككل.

جاء ذلك في الوقت الذي يدور فيه النقاش في البلاد حول ما إذا كانت المدارس تعيد فتح أبوابها خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء في تحليل لبيانات الأسبوعين الماضيين بالمقارنة بالأسبوعين السابقين أن البلاد التي يوجد فيها أكبر عدد من الحالات سجلت 160003 حالات وفاة و4.91 ملايين حالة إصابة.