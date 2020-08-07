المسلخ البلدي برفحاء يستقبل 1985 رأساً من مذبوحات الأنعام خلال أسبوع

استقبل المسلخ البلدي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 1985 رأساً من المذبوحات خلال الأسبوع الجاري، تمثلت في 1950 رأساً من الأغنام، و33 من الإبل، و2 من البقر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية .

وأوضحت البلدية خلو الأنعام من الأمراض بعد توفير الظروف الصحية الملائمة التي تضمن سلامة اللحوم مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ جميع الاحترازات للمحافظة على الصحة العامة.

وأكدت البلدية على المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.