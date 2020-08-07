جنبلاط: لست مقتنعاً برواية نصرالله حول انفجار #بيروت.. ونصر على التحقيق الدولي

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن “هناك علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية”.

وأضاف جنبلاط، في أول تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله حول انفجار مرفأ بيروت “هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة في المرفأ؟ لا أعتقد ذلك. لست مقتنعاً برواية حسن نصرالله”.

وتابع: “لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس”، مؤكداً: “نصر على أن يكون هناك تحقيق لبناني – دولي بانفجار المرفأ”، وفقا لقناة العربية.

إلى ذلك تابع: “اللبنانيون أصبحوا لا يثقون في السلطة السياسية”.

وعن زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت أمس الخميس، أوضح أن “إيمانويل ماكرون طلب منا البدء بعلاج الملفات العاجلة مثل الكهرباء”.

خرج زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، الجمعة، ليتنصل من المسؤولية ويتهم خصومه بـ”الخطاب الطائفي” والتحريض على الحرب الأهلية.

وجاء خطاب نصر الله اليوم فيما أشارت أصابع الاتهام من جهات عدة محلية ودولية منذ اللحظات الأولى إلى حزب الله بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت نظراً لسوابق مشابهة كان أدين بها.

فيما نفى نصرالله وجود أسلحة مخزنة لحزب الله في مرفأ بيروت، قائلاً إن ميليشياته لا تعرف “على الإطلاق” ماذا يوجد بالمرفأ.