شاب يروي تفاصيل مثيرة . . كيف أنقذ عائلة من الغرق في واد بالعقيق

روى المهندس علاء الزهراني، تفاصيل إنقاذه لعائلة من الغرق في وادي ثراد في محافظة العقيق، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للشاب وهو يقوم بعملية الإنقاذ الكبيرة.

وقال لـ”الوئام”، إنه بينما كان في نزهة يوم الأربعاء في وادي ثراد تغيرت الأجواء فجأة ومطرنا بفضل الله، ولأننا في الوادي هرعنا للخروج منه واستطاعت سيارتي تجاوزه وتجاوزته سيارة أخرى خلفي ولكن مركبة ثالثة علقت في منتصف الوادي، وذلك بسبب تغير مجرى الوادي الذي أصبح سريعا وضاقت الطريق”.

وأضاف: “كان بصحبتي عائلتي فأوصلتهم إلى مكان بعيد عن الوادي لإبعادهم عن الخطر وعدت لإنقاذ العائلة، وأثناء العودة اشتد السيل من خلف المركبة وارتفع منسوب المياه ما أدى إلى تعطل مركبتي”.

يتابع حديثه قائلا: “خرجت منها من السقف وقفزت إلى تلة كانت قريبة من السيارة العالقة الأخرى، وبعدها قمت بأخذ سلك سحب، و كان هناك اثنين من الشباب يساعدوني على التلة ثم قفزت إلى الوادي وتمكنت من إنقاذ الزوج وزوجته وثم إنقاذ الولد والبنت وذلك قبل أن يجرفهم الوادي”.

وأوضح أنه بعد ذلك رأى مركبته تتقلب في الوادي حتى أصبحت بجوار مركبة العائلة، فيما أكد أن جميع أفراد العائلة بخير وبصحة.

ووجه نصيحة قائلا: “لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب تقلب الأجواء وهطول الأمطار وخطورة الأودية في هذا الوقت”.