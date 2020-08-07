3328 متبرعا سعوديا لمساعدة لبنان من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، إتاحة التبرع لمساعدة الأشقاء في لبنان لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت، عبر البوابة الإلكترونية.

وكان المركز قد أعلن الخميس، إنشاء جسر جوي بأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدة لبنان، مضيفاً أن الجسر ممول بالكامل من الحكومة السعودية.

في السياق أيضاً، أكد المركز أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص، التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج، وفقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

إلى ذلك، أهاب المركز في بيان له، الخميس، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال: إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية:

البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563

بنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015

مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001 .