توقيف مسؤولين لبنانيين بخصوص التحقيقات في انفجار بيروت

أصدر جهاز القضاء اللبناني أوامر باعتقال مسؤولين لبنانيين بخصوص التحقيقات في ملابسات انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

ووفقا لروسيا اليوم، فإنه تم توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وإبقائه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات الانفجار.

كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، بالإضافة إلى مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ووضعه رهن التحقيقات.

وذكرت قناة “LBCI”اللبنانية في وقت سايق أن عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، كما لقي 154 شخصا مصرعهم.