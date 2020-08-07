النفط يقل عن 45 دولارا بفعل ضبابية الطلب ويسجل مكسبا أسبوعيا

تراجعت أسعار النفط بنحو 2% الجمعة، ما قلص مكاسبها الأسبوعية، على خلفية المخاوف من تعثر التعافي العالمي بفعل عودة ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا .

ولا تزال عودة تنامي وتيرة الإصابات مشكلة رئيسية للأسواق وتوقعات الطلب. وتزايد حالات الإصابة في عدد من الولايات الأميركية، في حين سجلت الهند قفزة يومية غير مسبوقة في الإصابات. وتوفي أكثر من 700 ألف شخص بسبب الجائحة حول العالم.

وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتا، بما يعادل 1.5%، إلى 44.40 دولار للبرميل. وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7%، إلى 41.22 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 2.5%، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4%.

وتعثرت محادثات بين مشرعين في الولايات المتحدة بشأن حزمة تحفيز جديدة، وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب ممثلي البيت الأبيض من المحادثات وأن يصدر في المقابل أوامر تنفيذية للتعامل مع الاحتياجات الاقتصادية.

وتعهد العراق عضو أوبك بخفض إضافي للإنتاج في أغسطس، وهو ما ساعد في دعم الأسعار. والعراق من المتأخرين في الوفاء الكامل بالتعهدات في إطار اتفاق مبرم في أبريل نيسان لخفض الإمدادات.

وتعافى الخام من مستويات متندية بلغها في أبريل نيسان عندما هوى برنت لأقل من 16 دولارا، وهو قاع 21 عاما.

وأفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأميركية قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة هذا الاسبوع إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الرابع عشر على التوالي. فقد نزل عدد حفارات النفط الأميركية بمقدار أربعة إلى 176 هذا الأسبوع، وهو أقل عدد لها منذ 2005.