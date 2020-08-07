عاجل .. مع بدء تركيب العدادات الجديدة.. شركة الكهرباء تعترف: الأجهزة في وضع الاستعداد “stand by ” تستهلك الكهرباء

اعترفت شركة الكهرباء أن الأجهزة في وضع الاستعداد “Stand by” تستهلك كميات من الطاقة “تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز”، ولكنها غير مؤثرة في معدلات وفواتير الاستهلاك.

وقالت إن عدادات الكهرباء الرقمية والعادية تقيس كمية الاستهلاك بنفس الطريقة، ولا يؤثر نوع العداد على قيمة فاتورة الكهرباء.

وقال حساب العناية بالمشتركين في الشركة السعودية للكهرباء ردًا على مقطع صوتي متداول: نود التوضيح بشأن المقطع الصوتي المتداول؛ أن العدادات الكهربائية بنوعيها “الميكانيكي والرقمي” هي أجهزة لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي وكلاهما يحسبان بنفس الكمية.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ذلك وقال أحدهم: “صممت لاستنزاف جيوب المواطنين وخاصة في المناطق الحارة الفاتورة التي كانت لا تتعدى 500 ريال في عز الحر حسب قياس العدادات القديمة يصل مبلغها 2000 ريال على حساب العدادات الجديدة وقد تكون اكثر من ذلك هذه العدات الجديدة لم يراع فيها اهل الدخول المنخفظة والمتوسطة فهل من إعادة نظر”.

وقال آخر: “العداد الإلكتروني غير دقيق في قياس استهلاك الكهرباء ، الفواتير خيالية وبعدين مالقيتوا الا الصين تصنعوا فيها عدادات”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعا صوتيا جاء فيه أن العدادات الجديدة تعد استهلاك الكهرباء حتى للاجهزة في حالة الاستعداد بما فيها شواحن الهواتف، حيث تستهلك نسبة من الكهرباء ما يزيد الفاتورة، وكذلك الأجهزة الحديثة و مفاتيح المكيفات.