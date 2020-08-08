مستنقع وادي رنية يبتلع زوجين وطفلهما أمام المارة

تمكنت فرق الإنقاذ في إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة من انتشال جثة طفل غرق بمستنقع بوادي رنية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة السادسة و50 دقيقة، من مساء أمس الجمعة، يفيد عن غرق عائلة بوادي رنية.

وقال القرني إنه تم على الفور تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، والتي اكتشفت بمجرد وصولها أن رجلا وزوجته غرقا في المستنقع، ونجح المارة من استخراجهما، فيما قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عن الطفل، حتى العثور عليه، وانتشال جثته.