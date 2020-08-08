ظاهره الرحمة وباطنه البيزنس.. نائب إردوغان في لبنان للفوز بصفقات الإعمار

أكد نائب الرئيس التركيّ فؤاد أوكتاي، أن تركيا تقف إلى جانب لبنان في أزمته بعد انفجار المرفأ وستقدم له “المساعدات”، طالبا في الوقت نفسه أن تفوز بلاده بصفقات إعادة إعمار المرفأ المدمر.

وأكد أوكتاي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدا، أنّ “الفرق التركيّة للإغاثة تعمل منذ اللحظات الأولى في المرفأ ومساعدتنا مستمرة، وتمّ إرسال حتى الآن مستشفيين ميدانيين ومستلزمات ومعدات طبيّة و400 طن من القمح والمواد الغذائية”.

وقال أوكتاي: “حصلنا على معلومات بأنّ كل المنازل والبيوت والمباني في ضواحي بيروت تكسّرت، ونعلم أن هناك احتياجات كبيرة، تركيا مستعدة لتقوم بالمساعدة وتزويده بكلّ المستلزمات”.