تقرير مخابراتي: “حزب الله” يخزّن كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في ألمانيا

أكدت سلطات الأمن الألمانية أن “حزب الله” اللبناني، بتخزينه نيترات الأمونيوم في ألمانيا.

وذكرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) رداً على استفسار، أنه في إطار تحقيقات بشأن “حزب الله” في الماضي، تم الكشف عن تخزين لما يسمى بـ”الحزم الباردة” التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الهيئة، في بيان: “حزم التبريد المخزنة تم إخراجها من ألمانيا مجدداً عام 2016. لا توجد أي معلومات أو أدلة على أن هذا التخزين لحزم التبريد له علاقة بتخزينات مرفأ بيروت”.

ويأتي الاستفسار على خلفية تقرير لقناة “12” الإسرائيلية التي ذكرت الربيع الماضي، دون ذكر مصادرها، أن الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أطلعت الاستخبارات الألمانية على تخزين “حزب الله” نيترات الأمونيوم في مستودعات بجنوب ألمانيا.

وكان “الحزب الديمقراطي الحر” في البرلمان المحلي لولاية بافاريا الألمانية، قد تواصل مع حكومة الولاية للاستفسار عن تقرير المحطة الإسرائيلية، قبل بيان هيئة حماية الدستور.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مارتن هاجن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “لا ينبغي لبافاريا أن تصبح مستودع مواد متفجرة”.

وطلب هاجن من حكومة الولاية في طلب إحاطة كتابي، الإجابة على ما إذا كانت السلطات على علم بمخازن لنيترات الأمونيوم في بافاريا، وما إذا كان تم العثور عليها، وحجم نيترات الأمونيوم التي تم تحريزها فيها.

يُذكر أن أكثر من 130 شخصاً لقوا حتفهم في انفجار مروع وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، وأصيب الآلاف، والسبب المحتمل في الانفجار هو تخزين نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار على نحو غير سليم. ويقع مرفأ لبنان؛ حيث حدث الانفجار، تحت سيطرة “حزب الله” إلى حد كبير.

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد أعلن حظر أنشطة “حزب الله” في ألمانيا في أبريل الماضي.