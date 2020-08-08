انهيار الأسقف أو الماس الكهربائي.. الأمطار تنهي حياة 9 أشخاص في باكستان

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تشهدها المناطق الجنوبية في باكستان.

وأوضح مسؤولون في مجال الإنقاذ وإدارة الكوارث الطبيعية أن معظم الضحايا سقطوا في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي، بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة مثل انهيار أسقف المنازل والتعرض للماس الكهربائي.

واستعانت حكومة إقليم السند بقوات الجيش للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا بالأمطار التي غمرت المناطق النائية من مدينة كراتشي وأدت إلى توقف حركة المرور.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية من استمرار سلسلة الأمطار الغزيرة ليومين آخرين في المناطق الجنوبية من باكستان.