حفاظا على الأنواع النادرة.. “الحياة الفطرية” تحذر من استخدام الشباك وما يماثلها في الصيد

حذرت الهيئة العامة للحياة الفطرية، اليوم السبت، من مخالفة القانون عبر اصطياد الطيور بالشباك، أو أي وسيلة من شأنها اصطياد أكثر من طائر واحد.

وقال الهيئة، في بيانها، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر أعمال صيد لمجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة، تود الهيئة التوضيح أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأى وسيلة من شأنها أن تصطاد أكثر من طائر واحد.

وأضاف البيان أن “شباك صيد الطيور تعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم ، وهي من أكثر الوسائل فتكا بالطيور المهاجرة، حيث أنها تصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، منها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض، و حتى الطيور المنهي عـن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل طيور الصرد والهدهد.

وأهابت الهيئة، بالجميع من صيادين وملاك مزارع، الالتزام بالأنظمة والتعليمات، محذرة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عنـد ملاحظة مخالفات من هذا النوع.