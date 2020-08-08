أكذوبة صوامع بيروت.. روج لها الإخوان كمنشأة عثمانية وتنكروا للكويت

فتح إعلاميون موالون لتركيا باب السخرية من النظام العثماني، بعد تداول معلومات مغلوطة حول صوامع بيروت، تفيد بأنها صمدت أمام الانفجار الذي وقع منذ أيام، بسبب بناء تركيا لها.

وجاء من بين هؤلاء الإعلاميين أحمد منصور، وقتيبة ياسين، إذ تداولوا تغريدات ومنشورات، دافعوا فيها عن الخلافة العثمانية، مدعين أن تركيا بنت الصوامع اللبنانية، ولهذا صمدت أمام الانفجار، وحمت ما خلفها.

وكتب الإعلامي أحمد منصور، الموالي لتركيا، عبر فيسبوك: “صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها، بناها العثمانيون حينما قاموا بتجديد الميناء قبل 150 عامًا مرفأ لبنان بناه العثمانيون”، متسائلا: “هذا هو الاستعمار التركي؟!”.

ونشر المتابعون تقارير توضح أن الكويت هي من بنت الصوامع في العام 1968، إذ تولى صندوق التنمية الكويتي تنفيذ ذلك، إلا أن يد الشر دمرتها، مستندين إلى تقرير لموقع مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية بالجامعة اللبنانية حول كون صوامع الغلال قد بُنيت بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت، وذلك في مطلع عام 1970.