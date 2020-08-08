الكويت: 472 إصابة جديدة بكورونا.. و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (السبت)، تسجيل 472 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71199 حالة.

وكشفت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 474 حالة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال 472 تضمنت 320 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.

وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7919 حالة.