تحت شعار “يوم الحساب”.. اشتباكات بين مواطنين لبنانيين وقوى الأمن وسط هتافات “إسقاط النظام”

شهد محيط البرلمان اللبناني، اليوم السبت، اشتباكات متجددة وسط بيروت، احتجاجا على انفجار المرفأ.

من جانبه، دعا الجيش اللبناني، المتظاهرين، إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتذكّر أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.

وأضاف الجيش، في بيان، إنه متفهم لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، إضافة لتفهمه صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وقالت “رويترز” إن نحو 5 آلاف محتج تجمعوا في ساحة الشهداء بوسط المدينة، وحاول بعضهم اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.

وردد المحتجون هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام” ورفعوا لافتات تقول “ارحلوا .. كلكم قتلة”.

آلاف اللبنانيين يتظاهرون بعد انفجار المرفأ

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