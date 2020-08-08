استقالات بالجملة في حزب حليف أدروغان ردا على فصل نائب انتقد وزيرا تركيا

ضربت موجة استقالات جماعية حزب الحركة القومية التركي حليف حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، ردا على فصل النائب جمال إنجين يورت من الحزب، بسبب انتقاده لوزير الزراعة التركى بكير باكديمرلى.

وأفادت تقارير وسائل إعلام تركية بأن رئيس محافظة أوردو عن الحزب كوكسال يلماز استقال من منصبه، إضافة إلى استقالة رئيس مقاطعة أولباى التابعة للمحافظة عن حزب الحركة القومية، حقى يوكسل، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأعلن يوكسل استقالته من الحزب، مؤكدًا أنه لا يمكن تقبل الظلم الذى وقع على إنجين يورت بسبب دفاعه عن مصالح أهل محافظة أوردو، وكان النائب بالبرلمان التركى عن حزب الحركة القومية التركي جمال إنجين يورت، هاجم النظام الحاكم وسياساته فى تركيا، متهمًا حزب العالة والتنمية بتجاهل حليفه فى بعض القضايا، خاصة فى تحديد أسعار البندق.