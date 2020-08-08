السلطات اللبانية تطالب أهالي الضحايا بدفع مخالفات مرور قديمة قبل تسليم الجثامين #بيروت #انفجار_بيروت

قال شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيورت الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إن السلطات اللبنانية تطلب من أهالي الضحايا وثائق للتأكد أن القتلى ليس لديهم مخالفات سير مستحقة أو مخالفات تجاوز السرعة.

وأضاف شقيق أحد الضحايا، خلال حديثه على قناة “إم تي في” أن السلطات لا تسلم جثة القتيل للعائلة إلا بعدما يتأكدون أن القتيل في انفجار بيروت ليس عليه مخالفات سير مستحقة.

وتابع أن “انفجار لبنان كان نتيجة طبيعية للفساد المستشري في الجهاز الحكومي، بل في كل شبر بلبنان، هذا مثال بسيط مما حدث معنا في كارثة مثل هذه، فما بالكم بما يحدث خلف الكواليس.. الفساد طال كل شيء وخرب كل شيء جميل”.