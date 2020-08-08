شنق حسن نصر الله وسط بيروت

رفع متظاهرون وسط بيروت، السبت، صورة الأمين العام مليشيات حزب الله في لبنان حسن نصر الله فوق المشانق، خلال احتجاجهم تحت شعار “يوم الحساب”، مطالبين بالاقتصاص من المسؤولين عن الفاجعة التي دمّرت عاصمتهم وحولت مرفأها ساحة خردة.

واجتاح الغضب الشعبي وسط العاصمة اللبنانية، ورفع بعض المحتجين الغاضبين حبال مشانق رمزية لعدد من الشخصيات من بينها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورفعت شابة وضعت كمامة سوداء لافتة كتبت عليها «كنتم فاسدين وأصبحتم مجرمين»، بينما حملت أخرى ورقة كتبت عليها «الطبقة الحاكمة تراكم الثروات تراكم الضحايا».