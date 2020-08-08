أمانة جدة تغلق 52 من مطابخ الولائم المخالفة وتزيل 227 حظيرة عشوائية

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة محافظة جدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أغلقت الأمانة (52) من مطابخ الولائم المخالفة، كما أزالت (227) من الحظائر العشوائية والتي تتعلق بمخلفات الذبح العشوائي لتفادي أضرارها البيئية والصحية، وذلك خلال الحملات التي نفذها مراقبو البلديات على مواقع الحظائر، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس م حمد بن ابراهيم الزهراني أن البلديات التابعة وبمساندة من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدت خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي مخالفات تتعلق بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض فيروس كورونا والشروط الصحية البلدية للمواقع والأحكام النظامية ذات الصلة والمتعلقة بالنشاط داخل مطابخ الولائم وذلك من خلال جولات مراقبي البلديات الفرعية على الفترات الصباحية والمسائية بهدف التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالإشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة أعمال الذبح والتخلص من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة بالطرق الصحية والسليمة وفق الآلية المحددة بصفة يومية.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية م. الزهراني إلى أن البلديات شكلت فرق رقابية، وأثناء جولاتهم التفتيشية تمكنوا من ضبط عدد من الحظائر المخالفة في النطاقات التابعة في أوضاع صحية وبيئية سيئة وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات وإزالتها وتدعو أمانة محافظة جدة سكانها من المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن اي ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.