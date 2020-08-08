الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تنفق مليارات الشعب التي نهبتها في إقامة طقوس دينية مستوردة من إيران

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تواصل إنفاق المليارات من الريالات المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة لإحياء طقوسها الدينية المستوردة من إيران، فيما السيول تجتاح عددا من المحافظات وملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها يتضورون جوعا وفقرا في أكبر كارثة إنسانية كما وصفتها منظمات دولية.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن المليارات التي تنفقها مليشيا الحوثي لضرب النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وزرع الفتنة بين اليمنيين كان بالإمكان توجيهها لتغطية العجز الناتج عن نهب الحساب الخاص بمرتبات الموظفين واغاثة المتضررين من السيول وتمويل البرامج الانسانية للذين فقدوا مرتباتهم ومصادر رزقهم جراء الانقلاب.

وتابع أن المدعو عبدالملك الحوثي مجرد زعيم عصابة اغتصبت السلطة عبر تمرد وانقلاب مسلح ونهبت الخزينة العامة ومارست ابشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين،وخرجت على الدستور والنظام والقانون وخالفت الاجماع الوطني وتمردت على مبدأ التداول السلمي للسلطةوحق الشعب في اختيار حكامه واخضاعهم للمحاسبة.

وأكد أن الولاية للدستور والنظام والقانون والديمقراطية التي تمنح الشعب حق اختيار حكامه وتنظم مسألة اختيارهم ومحاسبتهم، أما ولاية زعيم عصابة مران المدفوع من طهران والذي يفتقد لاي رصيد وطني فهي مجرد ذريعة لتنصيب نفسه على رقاب اليمنيين بقوة السلاح ومصادرة إرادتهم والسطو على قرارهم.

وختم قائلا “شعبنا اليمني الذي يعتز بانتمائه الوطني وهويته العربية وضحى بخيرة أبنائه لارساء مبادئ الدولة، وناضل ولا يزال لاقامة دولة النظام والقانون، وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز بين مكونات المجتمع، وحق الشعب في اختيار حكامه، قادر على اسقاط ادعاءات الولاية الحوثية الإيرانية”.