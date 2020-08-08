‫ إغلاق 28 صالون حلاقة مخالف للأنظمة والتعليمات  بجدة

أغلقت أمانة محافظة جدة‬⁩ 28 صالون حلاقة مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية خلال عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من التزام صوالين الحلاقه بالإجراءات الاحترازية المطلوب تقيد بها.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة العملاء والعاملين في صوالين الحلاقة مع عودة الحياة لطبيعتها، وستكثف البلديةجولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة

للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية،والمتمثلة في إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، واشتراطات تتعلق بالمحلات، بجانب استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة .