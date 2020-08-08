مواطنون يشيدون بجهود العاملين في القطاع الصحي في مواجهة #كورونا

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم لجهود للعاملين في القطاع الصحي، الذين يقفون في الصف الأول أمام جائحة كورونا.

وكتب محمد صادق “أنتم رجال المرحلة الصعبة أنتم خط الدفاع الأول في الجائحة”.

وغرد حساب يدعى أم نايف: “ألف ألف شكر لهم على مايبذلونه من جهود جبارة لخدمة وطنهم ودينهم”.

وكتب “غريب”: “كل الشكر لأبطال الصحة قال الملك سلمان: صحة الإنسان أولاً وفعلا رأينا بأعيننا عمل دؤوب من كافة القطاعات الصحة، الداخلية ،الخارجية، منظومة متكاملة شكلت لوحة من اﻻإداع للحفاظ على صحة الإنسان”.

وكتب د. عبدالله الغبيوي: “قاموا أبطال الصحة بواجبهم اتجاه وطنهم وشعبهم ويستحقون الشكر”.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1469 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة إلى 287,262 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في المملكة وصل إلى 33,692 منها 1828 حالة حرجة، مشيرة إلى تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأكدت ارتفاع حالات الشفاء بعد تسجيل 1492 حالة جديدة من الفيروس.