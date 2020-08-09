استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمكة ونجران وجازان والباحة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف وحالة البحر متوسط الموج.