تحذير رسمي: تجنب هذا النوع من كلمات المرور لحماية حساباتك!

حذر الخبير التقني ومدير شركة الاحتياطي الفكري الروسية، بافل مياسوييدوف مستخدمي الإنترنت ومن يملكون أكثر من حساب إلكتروني باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب.

وأكد خلال تصريحات نشرتها وكالة نوفوستي الروسية أنه في حال استعمال المستخدم كلمة المرور ذاتها لعدة حسابات فقد تمكن قراصنة الإنترنت من معرفتها وقد يستغلوها لاختراق جميع الحسابات.

وقال: لطالما كانت كلمات المرور التي يسهل على الهاكرز اختراقها هي الكلمات التي يسهل تخمينها، مثل الكلمات التي تكتب بحروف متسلسلة خلف بعضها على لوحة المفاتيح في الحاسب مثل qwerty على سبيل المثال، أو حتى تلك التي تحوي أرقاما متسلسلة، لذا يجب تجنب هذا النوع من كلمات المرور لحماية الحسابات.

وأضاف بالقول: يجب على المستخدم عدم استعمال كلمات مرور تحوي رقم هاتفه أو اسمه أو تاريخ ميلاده، فهذه البيانات قد تكون معروفة للبعض، وقد تستغل لاختراق حسابه الإلكتروني.

ولحماية المستخدمين من هجمات القرصنة الإلكترونية تطلب العديد من المواقع من المستخدم وضع كلمات مرور أكثر تعقيدا قد يصل عدد رموزها إلى 15 رمزا، وتضم أحرفا كبيرة وصغيرة بنفس الوقت.