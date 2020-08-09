الصحة تحّذر من جديد.. المشروبات الغازية تقودك للسكري وضغط الدم وهشاشة العظام

جددت وزارة الصحة التحذير من أضرار تناول المشروبات الغازية، مبينةً أن تلك المشروبات تزيد من مخاطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.

وقالت أن المشروبات الغازية لها تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة، التي تسبب هشاشة العظام.

وأوضحت وزارة الصحة في مقطع فيديو توعوي، أن المشروبات الغازية ليس لها أي قيمة غذائية، وبها مواد حافظة ومكملات صناعية، إلى جانب الكثير من السكر الضار.

ونوهت إلى أنه بعد 20 دقيقة فقط من تناول هذه المشروبات تتسبب نسبة السكر العالية في إجهاد البنكرياس وفرز الكثير من الأنسولين، وبعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون مخزنة، ما يزيد من الوزن.