ألمانيا: تسجيل 629 “إسلاميًا خطرًا” منذ بداية 2020

أفادت وزارة الداخلية الألمانية بتراجع أعداد “الإسلاميين المسجلين كخطرين” منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت الشرطة 629 شخصاً فقط.

كانت الشرطة ذكرت أن عدد المسجلين ضمن هذا التصنيف قبل ستة أشهر كان يبلغ 677 شخصاً.

وتطلق الشرطة الألمانية وصف “خطر” على الأشخاص الذين يعتقد أن لديهم دوافع سياسية للقيام بعمل إجرامي جسيم، كأن ينفذوا مثلاً هجوماً إرهابياً.

وفي العادة لا يبقى الشخص الذي صنف بمثل هذا الوصف مرة واحدة “خطراً” بصورة دائمة، بل يتم مراجعة هذه التصنيفات بصورة منتظمة، فينظر إن كان الشخص يتصرف وفقاً لهذا الوصف أم أقلع عن مقتضيات تصنيفه به.

كان عدد المسجلين الخطرين بين الإسلاميين تصاعد بصورة متواصلة بين عامي 2015 و2018.