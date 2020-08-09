لجنة إشرافية لتنفيذ خطة عودة الدراسة في “وادي الدواسر”

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر، أحمد بن خضران العُمري، قرار تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، برئاسته وعضوية مساعديه وعدد من مديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام ذات العلاقة بانطلاقة العام الدراسي.

وتتولى اللجنة تنفيذ عدد من المهام منها التأكد جاهزية الميدان التعليمي، ووضع خطة العودة للمدارس، تطبيق نماذج العودة للدراسة، واكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في جميع مدارس المنطقة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، والتأكد من وصول واكتمال المقررات الدراسية للمستودعات المركزية بالإدارة، كذلك استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الميسرة للطلاب في عملية التعلم عن بعد، اكتمال البرامج التطويرية والتدريبية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية، تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة.

كما تلتزم اللجنة برفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة ومكتب السليل والمدارس التابعة لها.