“فلكية جدة”: تحري غرة السنة الهجرية الجديدة 1442

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر محرم يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 الموافق 19 أغسطس 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 05:41 صباحًا (02:41 صباحًا بتوقيت غرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وأوضح أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأشار إلى أن مساء (الأربعاء 19 أغسطس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:48 مساءً ( 03:48 مساءً بتوقيت غرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (07) درجات وإضاءة قرصة (0.5%) وسيغرب عند الساعة 7:23 مساءً (4:23 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالتلسكوب و صعبة جدًا بالعين المجردة إذا كانت الظروف الجوية مناسبة.

بعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة بسهولة مساء اليوم التالي.

ففي مساء يوم (الخميس 20 أغسطس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:47 مساءً (03:47 مساءً بتوقيت غرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (17) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (20) درجة وإضاءة قرصة (3.3%) وسيغرب عند الساعة 7:57 مساءً (4:57 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد ساعة و20 دقيقة من غروب الشمس.

بناء على ذلك يتوقع بأن غرة محرم 1442 ورأس السنة الهجرية الجديدة ستكون يوم الخميس 20 أغسطس 2020.

يذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.