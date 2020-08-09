الرياض.. ضبط مواطن تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في 6 جرائم سطو #عاجل

تمكنت شرطة الرياض من ضبط مواطن بعد تورطه في عمليات سرقة متعددة، شملت بضائع ومركبات وأموال ومنتجات تبغية.

وصرّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن – في العقد الثالث – تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية.

وأضاف الرائد الكريديس، في بيان اليوم (الأحد)، أن تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82.000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20,000) ريال، كما ضبطت بحوزته مركبتان مسروقتان.

وأكد أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.