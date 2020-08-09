الوحدة على أعتاب إنجاز تاريخي للتأهل إلى آسيا.. الفرسان ينهون تحضيراتهم للقاء الرائد

خطوات قليلة تفصل نادي الوحدة، عن تحقيق إنجاز تاريخي للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، فضلًا عن المنافسة على مراكز متقدمة في بطولة الدوري.

ويلتقي فريق الوحدة، اليوم الأحد، نظيره الرائد ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك في تمام السابعة والنصف مساء.

وأنهى الفرسان تحضيراتهم النهائية لخوض اللقاء، بعدما رفع لاعبو الفريق شعار “الجدية والحماس” في تدريباتهم.

يشار إلى أن فريق الوحدة يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة.