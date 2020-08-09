آخر تطورات #كورونا عالميا.. تسجيل أكثر من 730 ألف حالة وفاة حول العالم

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 730 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء “ورلد ميترز”، فيما وصل إجمالى الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 19,894,246 حالة، وارتفعت حالات الشفاء لتسجل 12,774,152 حالة منذ تفشى الوباء.

فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة إضافة إلى تسجيل أكثر من 160 ألف حالة وفاة، وتأتى فى المركز الثانى دولة البرازيل، حيث تسجل معدلات اصابة مرتفعة بالفيروس، وفى المركز الثالث حلت دولة الهند.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.