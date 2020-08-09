أمانة العاصمة المقدسة تستحدث إدارات جديدة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص قرارا يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل وفقا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع مواكبة رؤية المملكة 2030.

وتضمن القرار استحداث وكالة للدعم و المساندة ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة لشؤون البلديات وإبراز وتجميع نشاط الدراسات و التصاميم تحت مظلة واحدة في الادارة العامة للدراسات و التصاميم وارتباطها بوكالة التنمية العمرانية.

كما شملت القرارات تغير مسمى الإدارة العامة للتنظيم الإداري إلى الإدارة العامة للتخطيط و التميز المؤسسي ويرتبط بها إدارة التخطيط و إدارة التنظيم الإداري وإدارة الجودة ومركز الإبداع، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى إدارة البيانات و دعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين و المقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.