بعد تحذير الصين.. الحكومة اليمنية ترحب بالمواقف الدولية المنددة بتلاعب الحوثي بملف ناقلة النفط #صافر

رحبت الحكومة اليمنية، الأحد، بالمواقف الدولية المنددة بتلاعب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بملف الناقلة صافر.

وقال وزير الإعلام اليمني، عبر حسابه على تويتر، إن الحوثي يتخذ “صافر” القنبلة الموقوتة أداة للابتزاز والمساومة.

ودعا الإرياني لترجمة تلك المواقف الدولية لخطوات عملية لوقف المخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية المترتبة على انفجار أو تسرب الناقلة وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت السفارة الصينية في اليمن قالت إن “حادثة التسرب من سفينة النفط قرب موريشيوس تعرض البحر المجاور للتلوث الشديد. أعلنت الحكومة الموريشيوسية حالة الطوارئ البيئية. أصبحت عملية الإغاثة صعبة بسبب سوء الجو. يدق هذه الحادثة ناقوس الخطر مرة أخرى بعد انفجار بيورت. نتمتى ألا يحدث مثل هذه الحادثة في البحر الأحمر”.