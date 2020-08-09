المملكة: مساندة الأشقاء في لبنان بفرق إسعافية وجسر جوي حمل 290 طن مساعدات #عاجل

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، الأحد، أن المملكة العربية السعودية تساند الأشقاء من الشعب اللبناني ومتضرّري الانفجار في مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمارا هائلا.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة عبر حسابه على تويتر إن المملكة تقوم بجهود قوية لمساندة الشعب اللبناني عبر فرق إسعافية وجسر جوي إغاثي حمل 290 طنًا من المساعدات.