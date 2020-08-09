إطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد #عاجل

أطلقت وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات.
جاء ذلك حفاظا على حقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ، وتحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية.
تحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية؛ هيئة #الزكاة_والدخل و #وزارة_العدل تطلقان خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظًا لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/hYgW70jiM4
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) August 9, 2020