إطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد #عاجل

أطلقت وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات.

جاء ذلك حفاظا على حقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ، وتحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية.