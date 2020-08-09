لجنة الانضباط تعاقب التعاون بسبب الإساءة لنادي الاتحاد

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي التعاون، بغرامة قدرها عشرون ألف ريال، وذلك على خلفية قيام الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشر تغريدة تضمنت إساءة ضد نادي الاتحاد، وذلك في إطار الخلاف بين الناديين حول أحقية كل منهما في الحصول على خدمات اللاعب عبدالمجيد السواط.

وذكرت لجنة الانضباط أن العقوبة جاءت بسبب تقديم نادي الاتحاد شكوى ضد إدارة نادي التعاون.

وأوضحت اللجنة أنه ثبت لديها مخالفة نادي التعاون للمادة «50=1» من لائحة الانضباط والأخلاق؛ لذلك قررت إلزام نادي التعاون بدفع غرامة قدرها عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.