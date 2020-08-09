قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة شرق السودان والسلطات تغلق مدينة بورتسودان

أصدرت السلطات الأمنية السودانية قراراً بإغلاق مدينة بورتسودان بشرق السودان عقب اشتباكات عنيفة للغاية أودت بحياة عدد من القتلى وأصيب في الاشتباكات أكثر من 100 شخص.

الاحتجاجات التي اندلعت بصورة مفاجئة بين قبيلتي النوبية والبني عامر كان سببها تصريحات لعضو المجلس السيادي السوداني الفريق الكباشي.

وبحسب تفاصيل تحصلت عليها “الوئام” فقد اشتبك لمواطنين بالأسلحة البيضاء وحدثت عمليات كر وفر في أحياء دار النعيم وفلب وحرق للمنازل ، فيما أكدت آخر التقارير سقوط قتلى وعدد من الجرحى في ظل غياب تام للقوات الأمنية.

وبذات سيناريو الأحداث السابقة انسحاب للقوات الأمنية بعد إطلاق الأعيرة النارية في الهواء ، فيما أكد شهود عيان حدوث اشتباك خفيف بين الجيش والدعم السريع انسحب على إثره الدعم السريع من موقع الأحداث وانسحاب الجيش والشرطة.