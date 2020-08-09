“لن يكون باهظ الثمن”.. تسريب مواصفات هاتف مايكروسوفت الجديد ذي الشاشتين

كشفت تقرير لموقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن شركة “مايكروسوفت” اتفقت فعليا على إطلاق هاتفها الذكي ذي الشاشتين مع شركة “أيه تي آند تي” الأميركية.

وذكر تقرير الموقع أن تقارير صحفية عالمية كشفت عن معلومات جديدة مسربة حول هاتف “مايكروسوفت ذي الشاشتين” المعروف باسم “مايكروسوفت سرفس ديو”. وذلك خلال تقرير نشره الموقع.

وحسب التقرير، فقد أشارت المصادر من داخل “مايكروسوفت” إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف رسميا قبل 24 أغسطس (آب) الحالي. وقال ان المصادر لم تشر الى سعره بشكل محدد لكنها تحدثت أنه لن يكون باهظ الثمن.

ومن المتوقع أن تشمل مواصفات “سرفس ديو”، شاشتين لمسيتين كل منهما قياسه 5.6 بوصة، ومعالج من نوع “سنابدراغون 855″، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.