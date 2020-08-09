CNN: ترامب رفض إلحاح أردوغان بالتدخل في ليبيا

أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفض إلحاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه من أجل التدخل فى الحرب الليبية.

وذكر تقرير لقناة “سي إن إن” الأمريكية أن معلومات سابقة كانت تشير إلى أن البيت الأبيض أرسل إشارات خلال العام الماضى مفادها أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتدخل فى الحرب الدائرة فى ليبيا.

ولفت تقرير القناة الأمريكية إلى أن الرئيس التركى أردوغان أجرى اتصالات هاتفية بنظيره الأمريكى ترامب، يطلب منه الضغط لإنهاء التدخل الروسى فى الأزمة الليبية، فى محاولة من أردوغان للضغط على الجانب الروسى فى المسألة الليبية.

وأكدت القناة الأمريكية أن مصادر أمريكية وأجنبية أكدت أن ترامب لا يريد المشاركة فى أى حرب معقدة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.